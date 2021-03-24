الاقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعة التحويلية في دبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعة التحويلية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 2.35% خلال الربع الرابع في 2020 مقارنة بأسعار الربع الثالث 2020؛ وذلك حسب تقرير «مركز دبي للإحصاء».
ويرجع هذا لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.81% والفلّزات القاعدية بنسبة 7.07% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 3.03% والمنتجات الغذائية بنسبة 1.73% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.57% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.43% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.41% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.26% والأثاث بنسبة 0.09% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.01%.
تراجع 9 صناعات
ومن ناحية أخرى، فقد سجلت بعض الصناعات (9 صناعات) انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الثالث من عام 2020؛ حيث انخفضت أسعار منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.25% ومنتجات التبغ بنسبة 1.94% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.85% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 1.69% والمنسوجات بنسبة 1.69% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.13% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.07% والمشروبات بنسبة 0.63% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55%.
وقد لوحظ استقرار أسعار صناعة: الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى.
انخفاض سنوي
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 2.17% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.53% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.66% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.22% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.66% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.11% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.83% والمنسوجات بنسبة 0.99% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.95% ومنتجات التبغ بنسبة 0.85% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.42% والأثاث بنسبة 0.26%.
ومن ناحية أخرى، فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019؛ حيث ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 24.36% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 11.97% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.47% والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.03% والفلزات القاعدية بنسبة 1.66% والمشروبات بنسبة 1.12% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.85%.
وقد حافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى على استقرارها للربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا