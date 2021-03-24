شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعة التحويلية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 2.35% خلال الربع الرابع في 2020 مقارنة بأسعار الربع الثالث 2020؛ وذلك حسب تقرير «مركز دبي للإحصاء».

ويرجع هذا لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.81% والفلّزات القاعدية بنسبة 7.07% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 3.03% والمنتجات الغذائية بنسبة 1.73% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.57% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.43% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.41% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.26% والأثاث بنسبة 0.09% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.01%.

تراجع 9 صناعات

ومن ناحية أخرى، فقد سجلت بعض الصناعات (9 صناعات) انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الثالث من عام 2020؛ حيث انخفضت أسعار منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.25% ومنتجات التبغ بنسبة 1.94% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.85% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 1.69% والمنسوجات بنسبة 1.69% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.13% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.07% والمشروبات بنسبة 0.63% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55%.

وقد لوحظ استقرار أسعار صناعة: الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى.

انخفاض سنوي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 2.17% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.53% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.66% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.22% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.66% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.11% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.83% والمنسوجات بنسبة 0.99% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.95% ومنتجات التبغ بنسبة 0.85% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.42% والأثاث بنسبة 0.26%.

ومن ناحية أخرى، فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019؛ حيث ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 24.36% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 11.97% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.47% والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.03% والفلزات القاعدية بنسبة 1.66% والمشروبات بنسبة 1.12% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.85%.

وقد حافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى على استقرارها للربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.