شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وعمرو سعد يسجلان «أصحاب بنسيطر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفنان مصطفى شعبان صورة تجمعه بالفنان عمرو سعد من كواليس تسجيل أغنية أحدث أعمالهما الدرامية «ملوك الجدعنة» المقرر طرحه خلال رمضان؛ إذ يقدمان أغنية بعنوان «أصحاب بنسيطر»، وسجلا الأغنية بأحد استديوهات تسجيل الصوت في بيروت.

على جانب آخر أكد شعبان أن الأغنية سيتم طرحها بالتزامن مع البرومو التشويقي للمسلسل خلال أيام، ويتم عرض المسلسل على شبكة قنوات «Mbc»، وفي نفس الوقت يواصل نجوم العمل تصوير المشاهد المتبقية.

وتدور الأحداث بشكل عام تدور حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراعات، ويشارك في البطولة جانب سعد، وشعبان، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمود حميدة ياسمين حميدة، وياسمين رئيس، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.