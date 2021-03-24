شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء.. ويسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وارتفع أيضا فى البنك التجارى الدولى cib لـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل تراجع الين الذي يعد ملاذا آمنا، والذي ربح في التعاملات الآسيوية، 0.1% في بداية التداول في لندن، وهبط الدولار الأسترالي من جديد اليوم، إذ نزل إلى 0.7582 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ الخامس من فبراير. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3675 دولار، وهو أدنى مستوى أيضا منذ أوائل فبراير.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.09 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.