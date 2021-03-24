شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،و قبيل استكمال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" لشهادته أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 92.60 نقطة الأعلى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.34 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.65% ، بأكبر مكسب يومي منذ 4 آذار/مارس الجاري ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وهبوط معظم أسواق الأسهم العالمية.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ،بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،بالتزامن مع تأخر حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي فى معظم أنحاء العالم خاصة فى القارة العجوز.

بالإضافة إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية بعدما وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الصين وروسيا ،أثارت ردود فعل عنيفة فى كل من بكين وموسكو.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر آذار/مارس المتوقع مستوى 59.6 نقطة من مستوى 58.6 نقطة فى شباط/فبراير ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 60.1 نقطة من 59.8 نقطة الشهر السابق.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته عن المساعدات المالية المخصصة للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

ومن المقرر أن يستكمل "جيروم باول" و "جانيت يلين" شهادتهما أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.