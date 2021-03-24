شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى منطقة اليورو ، بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء القارة العجوز ، للحد من الانتشار السريع للموجة الثالثة من الفيروس التاجي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:38 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 420.4 نقطة الأدنى منذ 10 آذار/مارس الجاري ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ،بعد تشديد إجراءات العزل الصحي فى أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع المرافق العامة، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ،تاليه قطاع التجزئة مع هبوط بحوالي 1.0%.

قالت منظمة الصحية العالمية إن العديد من المناطق على المستوى العالم خاصة فى أوروبا تشهد زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا مع استمرار انتشار المتغيرات شديدة العدوى.

وتواصل السلطات فى أوروبا معاركها مع الفيروس التاجي ،حيث تشهد القارة العجوز الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية ، الأمر الذي دفع الحكومات فى ألمانيا وفرنسا إلى تمديد إجراءات الإغلاق.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة قرابة 0.8% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتفضيل عمليات جني الأرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2 %.