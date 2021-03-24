شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بفضل عمليات شراء الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،لمخاوف بشأن انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا ،وبدعم تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,735.88$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,726.80$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,723.68$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

مددت ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.

أدت تلك التطورات إلى تصاعد المخاوف حيال تأخر التعافي الاقتصادي فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا فى العالم.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 2.0% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، متخليا عن التداول فوق حاجز 1.6% للمرة الأولى منذ 16 آذار/مارس الجاري.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته عن المساعدات المالية المخصصة للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

ومن المقرر أن يستكمل "جيروم باول" و "جانيت يلين" شهادتهما أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 6.42 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,045.36 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 22 نيسان/أبريل 2020.