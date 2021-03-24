شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يواصل الارتفاع – تحليل – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الحالي 61.00، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 60.31 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 61.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 64.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد