الاقتصاد

إي باي يواصل الارتفاع – تحليل – 24-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة الحالي 61.00، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 60.31 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 61.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 64.65.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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