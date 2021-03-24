شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يجني أرباحه – تحليل – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.99% بما يعادل -2.91 نقطة ليستقر على سعر 290.63 دولار، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم أيضاً تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 304.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه