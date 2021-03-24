شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يبدأ بالتعافي – تحليل – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 2,017.25، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.70% بما يعادل 14.37 نقطة ليستقر على سعر 2,052.96 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,017.25، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والعنيد 2,134.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد