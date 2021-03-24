شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 1.59 نقطة ليستقر على سعر 237.58 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 232.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 246.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد