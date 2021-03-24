شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر 24-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في مصر تذبذبا واضحا بين الارتفاع والهبود، لكن الأسعار سجلت تحركا محدودا للغاية نحو الارتفاع، والذى قد لا يكون مؤثرا في سوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 766 جنيها. عيار 18 سجل 656.5 جنيها. عيار 24 يسجل 875.5 جنيه. الجنيه الذهب 6128 جنيها. أونصة الذهب 1731 دولار.



وسجل عيار 21 سعر 766 جنيها للجرام ويعتبر عيار 21 هو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة بمصر، ويرتفع الطلب على الذهب عيار 21 بشكل كبير في محافظات الصعيد، بخلاف محافظات الوجه البحري، ويتميز الذهب عيار 21 بلمعته التي تتناسب مع ذوق المستهلك المصرى.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

ويبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.