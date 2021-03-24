شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى الأربعاء.. ويسجل 49.15 جنيه بـ"بنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء الموافق 24-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.16 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.06 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وسجل أيضا سعره في البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل سجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف إزاء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في أوروبا واحتمال رفع الضرائب في الولايات المتحدة إلى تأثر الإقبال على المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة أربعة أشهر عند 92.608 في التعاملات المبكرة بلندن، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.92 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.16 جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 49.06 جنيه.

52.28 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.16 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.85 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.18 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.22 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.73 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.