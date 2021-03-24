شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: مشروع حياة كريمة يرفع المستوى الاجتماعى للقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى إطار المتابعة المستمرة للمشروع قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة بزيارة إلى محافظة الغربية لتفقد مشروعات الشركة بها ومتابعة الموقف العام للمشروعات التى تقوم الشركة بإنجازها فى 161 قرية داخل 11 محافظة.

وخلال الاجتماع الذى انعقد بحضور لجنة الإشراف على مشروع حياة كريمة بالشركة ورؤساء القطاعات ومديروا الفروع، أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية المشروع نظرا لأنه يخدم ملايين المواطنين ويسهم فى رفع المستوى الصحى والاجتماعى داخل القرية المصرية.

كذلك استمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالقرى والتى تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة مشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لكافة تفاصيل العمل لضمان انتظامه وسيره وفقا للمخطط واكتمال منظومة الصرف بالقرى.

وخلال الجولة بمدينة زفتى والتى شملت زيارة قرى الجزيرة والسنادية وشبراملس ورافقه فيها النائب عامر الشوربجى عن دائرة زفتى والسنطة بمجلس النواب والمهندس امام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسان حسام الدين الريفى وإبراهيم مبروك ومسؤولوا المشروعات أشاد عضو مجلس النواب بالجهود التى يبذلها العاملين بفرع شرق ووسط الدلتا وإدارة الانشاءات البحرية المنفذين للأعمال.