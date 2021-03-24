شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تعلن غلق بوغاز العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن غلق بوغاز ميناء العريش البحري التابع للهيئة، نظراً لسوء الأحوال الجوية حيث بلغت سرعة الرياح مابين 30 إلى 35 عقدة، وعلى جانب آخر جاري تشوين الملح من الملاحات داخل ميناء العريش وجاري التجهيزات لاستقبال إحدى السفن المتوقع وصولها لشحن حمولة الملح للأسواق الخارجية خلال 72 ساعة المقبلة، وغير صحيح ماتم تداوله من إغلاقه كاملاً.

علي جانب آخر، أغلق ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية من أمس حتى تاريخه نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 18 عقدة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية بأن موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد تسير الأمور فيها بشكل طبيعي ومنتظم في عمليات التداول.

ويهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بضرورة توخي الدقة في الأخبار المتداولة بشأن موانئ المنطقة والتوضيح بأن الإغلاق بها بسبب سوء الأحوال الجوية ويتم إعادة الفتح أمام الحركة الملاحية فور تحسن الطقس، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الأمر واستمرار الأعمال داخل الموانئ.