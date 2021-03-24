شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمقاومة المحورية 0.7615، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بينما يحتاج السعر لحافز سلبي يساهم بدفع التداولات نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط