شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي ليتخطى مستوى 62.35 ويصل إلى مستوى 62.94 الآن، والذي يمثّل مستوى 23.6% فيبوناتشي المكسور سابقاً، ليتحول إلى مقاومة مهمة الآن، لنراقب الحركة القادمة بحذر، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق المقاومة المذكورة لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح صباحاً، حيث يمثل اختراق 62.94 مفتاح مواصلة الارتفاع والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط