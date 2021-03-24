شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية قوية ليتخطى مستوى 59.20 ويختبر المقاومة المحورية التالية 59.85، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي المستوى الأخير سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتداول دون 59.20 مجدداً لإعادة تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 54.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط