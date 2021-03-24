شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة ليبتعد عن أرضية الدعم المحورية 1727.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تخطي 1740.00 لتأكيد الاندفاع نحو 1765.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1727.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد