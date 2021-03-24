شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض ليضغط على حاجز 1.3700، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.3580 كهدف تصحيحي أول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 1.3795 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3630 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط