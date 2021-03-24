شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليتجه تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 1.1780، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير والتوجه نحو 1.1700 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط