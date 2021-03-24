شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تعتزم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي متوافقة مع الشريعة الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق والوضع المالي للشركة، واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

وتستهدف الشركة من طرح الصكوك، موائمة أغراضها التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

وبحسب البيان، يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، على أن يتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 359.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 545.8 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطفاء الخصومات غير المتكررة التي قامت الشركة بمنحها سابقًا إلى المستأجرين بهدف دعمهم في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.