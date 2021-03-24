شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الرياض" ترتفع 16% خلال 2020 لانخفاض التكاليف التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت الرياض، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 220 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 190 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 228 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 204.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية وارتفاع كميات البيع رغم انخفاض متوسط أسعار البيع.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 590.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 594 مليون ريال خلال العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.