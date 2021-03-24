شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم بيانات قوية فى أوروبا و المملكة المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية ، عززت آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.1% إلى مستوي 59.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.39$، وسجل أدنى مستوي عند 57.32$ ،وصعد خام برنت بنسبة 3.8% إلى مستوي 62.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.52$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.49$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 6.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.28$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.0% ،وسجلت مستوي 60.30$ للبرميل الأدنى منذ 9 شباط/فبراير الماضي.

تعاذ تلك الخسائر الفادحة إلى مخاوف ضعف الطلب على الوقود فى أوروبا ، بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى فى معظم أنحاء القارة العجوز ، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام على خلاف التوقعات فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات أولية فى أوروبا ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الألماني بأعلى مستوي على الإطلاق فى آذار/ مارس عند مستوي 66.6 نقطة ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 60.4 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 60.7 نقطة فى شباط/فبراير.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية فى كامل أنحاء أوروبا مستوي 62.4 نقطة فى آذار/مارس بأعلى مستوى منذ تجميع تلك البيانات فى حزيران/يونيو 1997 ، متجاوزا توقعات السوق مستوي 57.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 57.9 نقطة فى شباط/فبراير.

وفى المملكة المتحدة ،سجل قطاع الصناعات التحويلية مستوى 57.9 نقطة فى آذار/مارس بأفضل وتيرة نمو منذ حزيران/يونيو 2018 ، متجاوزا توقعات السوق مستوي 55 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 55.1 نقطة فى شباط/فبراير.

عززت تلك البيانات من آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا خلال الربع الأول من هذا العام ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 آذار/مارس، فى رابع زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 496.5 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 25 كانون الأول /ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.4 مليون برميل ، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي.