شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1812$ الأدنى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1847$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1852$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة يومية فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 4 آذار/مارس الجاري ، بفعل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.60 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا ،والتي من المتوقع أن تؤثر سلبا على مسار تعافي الاقتصاد الأوروبي.

أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ، وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

مددت ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.