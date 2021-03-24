بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 10.11 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 11ر10 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5782 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 177 مليون سهم تمت عبر 7891 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 44ر93 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 42ر4675 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر112 مليون سهم تمت عبر 4167 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 7ر29 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر8 نقطة ليبلغ مستوى 89ر6338 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر64 مليون سهم تمت عبر 3724 صفقة بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 3ر63 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 17ر8 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4872 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر74 مليون سهم تمت عبر 2783 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 16ر20 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (انوفست) و(ثريا) و(اصول) و(الخليجي) أما شركات (عقارات ك) و(وطني) و(بيتك) و(اجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ياكو) و(قيون أ) و(استهلاكية) و(مصالح ع) الأكثر انخفاضا.