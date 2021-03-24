شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استثمار سيادي بمليار استرليني بين «مبادلة» وبريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، وستتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين.

ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة السيادية، والتي تعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، في أعقاب الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر 2020، والذي بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.

تمتد هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات حيث ستستثمر مبادلة بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني مضافة إلى 200 مليون جنيه استرليني سبق وخصصته المملكة المتحدة وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي (2020). وسيوفر هذا الإستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، مما يعزز امكانات البحث والتطوير والإبتكار في القطاع.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: «هنالك توافق تام بين مبادلة ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية.»

وأضاف: «تملك مبادلة استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل.»

من جانبه قال جيري جريمستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة: «سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً. كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار».

وأضاف: «إن استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة مبادلة نموذج مثالي للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا ودفعها للأمام.»