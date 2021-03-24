شكرا لقرائتكم خبر عن «سومو» العراقية تمنح عقود توريد زيت وقود لشيفرون وريلاينس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - رويترز

قالت ثلاثة مصادر تعمل في تجارة زيت الوقود: إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة أرست عقداً محدد المدة لتوريد 750 ألف طن من زيت الوقود شهرياً من إبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول.

وقالت المصادر: إن عقد التوريد، ومدته ستة أشهر، مُنح لشيفرون كورب وريلاينس إندستريز وشركة عراقية لتجارة النفط لم يكشف اسمها، وتحصل شيفرون على 50 في المئة من الكميات الشهرية، بينما تحصل ريلاينس على 25 في المئة، والكمية ذاتها لشركة تسويق النفط العراقية «سومو».

وقال أحد المصادر: إن عقد التوريد منح بعلاوة 17 دولاراً للطن عن الأسعار المعروضة بالشرق الأوسط للوقود عالى الكبريت بدرجة لزوجة 180 سنتيستوك.