شكرا لقرائتكم خبر عن «تليجرام» يعلن جمع مليار دولار من إصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (موسكو - أ ف ب)

أصدر تطبيق «تليجرام» المشفّر للمراسلة سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه، على ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف.

وأوضح دوروف عبر قناته على «تليجرام» أن السندات أُصدرت «لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم»، واعتبر أن «ذلك سيتيح لتليجرام مواصلة نموه عالمياً مع البقاء وفياً لقيمه واستقلاليته».

وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم «استراتيجية تحقيق الدخل» التي أعلنتها الشركة في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وأعلن «تليجرام» أنه سيطلق خدمات مدفوعة اعتباراً من عام 2021 لتمويل نموّه، بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يسجل زيادة مطّردة منذ أشهر في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق المعروف بمستوى عالٍ من التشفير.

وكشف دوروف منتصف كانون الثاني/يناير الفائت أن عدد مستخدمي «تليجرام» ازداد 25 مليوناً في أيام قليلة، ما رفع مجموعهم إلى أكثر من 500 مليون، نتيجة لإعلان خدمة «واتس آب» المنافِسة قواعد جديدة تتيح لها تَشارك المزيد من البيانات مع الشبكة الأم «فيسبوك».

لكنّ «تليجرام» يواجه بسبب هذا النمو زيادة في الإنفاق على المعدات وعرض النطاق الترددي، وفقاً لمقال في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها وعن وثائق داخلية، أن الشركة اضطرت إلى سداد 700 مليون دولار للدائنين بحلول نهاية نيسان/إبريل.

وأسس الأخَوان بافل ونيكولاي دوروف «تليجرام» في عام 2013، وهما أيضاً مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة «فكونتاكتي»، ويؤكد «تليجرام» أن الأمان أولوية بالنسبة إليه، ويرفض عموماً التعاون مع السلطات، ما أدى إلى محاولات لمنعه في بعض البلدان، خصوصاً في روسيا.