شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتسب بمركز شرطة مطارالشارقة ليقظته وحسه الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:"الخليج"

كرّم العميد أحمد حاجي السركال، المدير العام للعمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمكتبه، العريف محمد عزيز، من مرتب مركز شرطة المطار، لجهوده المتميزة وإخلاصه في العمل، بتمكنه من ضبط كمية من المشغولات الذهبية مع أحد المغادرين عبر مطار الشارقة الدولي، بعدما لاحظ إخفاءها بطريقة احتيالية في جيوب سرية داخل أمتعته، في محاولة منه لتضليل رجال الأمن والخروج بها.

وأشاد السركال بما قام به المكرّم، الذي يعد نموذجاً مشرفاً لمنتسبي شرطة الشارقة، وعنواناً لتفانيهم ويقظتهم في أداء مهامهم على الوجه الأمثل، لحماية الحقوق والممتلكات، وأنه وزملاءه على قدر كبير من التدريب والتأهيل، للتعامل مع مثل هذه الحالات، وفق ما تشترطه المعايير والمتطلبات الدولية. مؤكداً أن الهدف من التكريم هو اتباع النهج الدائم للقيادة العامة، المتمثل في حرصها على تحفيز منتسبيها ورفع معنوياتهم لحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وعبر عزيز عن فخره بهذا التكريم، الذي يعدّ دافعاً كبيراً له لبذل المزيد.