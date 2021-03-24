شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال واسع من المقيمين للمشاركة في الدورة 24 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 200 طلب مشاركة من المقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات المسلمة، لتمثيل بلدانهم في الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة في شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الظروف الحالية لمكافحة وباء كورونا أدت إلى قرار اللجنة المنظمة في اجتماعها الأخير بأن تقام المسابقة بمشاركة المقيمين فقط من أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات، وتم الإعلان عن ذلك ومخاطبة الجهات الرسمية المعنية والمعتمدة بترشيح المتسابقين في جميع الدول، والتي عادة ما يتم مراسلتها كل عام لترشيح المتسابقين، وتم الاتفاق مع هذه الجهات بأن يتم الترشيح للمسابقة من داخل الدولة.

وقد لاقت هذه الخطوة تجاوباً كبيراً من هذه الجهات، حيث أكد الكثير منها الاهتمام الكبير بالمشاركة في المسابقة باعتبارها من أكبر وأفضل المسابقات المتميزة في العالم.

من جانبه قال محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات، المكلف بالإشراف على وحدة المسابقات، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل إقامة المسابقة في موعدها المحدد في الرابع عشر من شهر إبريل القادم يومياً، اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف مساء على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد بالإجراءات الاحترازية الصارمة، ومنها التباعد الجسدي للمحكمين والجمهور وضرورة التعقيم المستمر للقاعة، وأن يكون فحص كورونا إجبارياً لأعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين وأعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين، وكذلك توزيع الكمامات على الجمهور وتوفير معقمات عند مداخل القاعة ومرافقها.

كما يجرى العمل حالياً لاختيار لجنة التحكيم الدولية من بعض أصحاب الفضيلة بالدولة، وكذلك جارٍ العمل على تحديث النظام الإلكتروني للتحكيم للتأكد من جاهزيته لرصد نتائج المتسابقين، كما أن هناك متابعة مستمرة لكافة الترتيبات الخاصة بإقامة المتسابقين والاختبارات المبدئية والأعمال الأخرى الخاصة بتجهيزات قاعة المسابقة.