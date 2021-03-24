شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض تجربة الدولة في تمكين المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، عن بُعد، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساء الثلاثاء 23 مارس، بعنوان «ما الذي ينبغي فعله للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في المشاركة السياسية في مرحلة ما بعد كورونا؟»، تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، ومشاركتها السياسية والبرلمانية.

مثل الشعبة في هذا الاجتماع، ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس، وأكدت خلال مداخلتها، أن المكانة التي وصلت إليها المرأة في دولة الإمارات، هي نتاج لرؤية القيادة، والدعم الذي حظيت به من المجتمع وجميع مؤسساته منذ تأسيس الدولة، فضلاً عن حقوقها التي كفلها الدستور وتضمنتها التشريعات والقوانين في الدولة، وأثبتت الإماراتية خلال هذه السنوات جدارتها ونجاحها في المجالات كافة. لافتة إلى أن التعامل التدريجي لتمكينها في جميع القطاعات، أدى إلى وصولها إلى عصرها الذهبي.

وأضافت أنه على الرغم من هذه المرحلة الاستثنائية، فإن دولة الإمارات مستمرة في دعم برامج التمكين السياسي للمرأة، إذ تمثل في البرلمان الحالي 50% من أعضائه، وهي من أعلى نسب مشاركة المرأة في العمل البرلماني في العالم، حيث أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50%، ما كان له الأثر الكبير في دعمها. وشهدت الانتخابات التي جرت بعد القرار، ترشح 200 امرأة من بين 555 رجلا سجلوا في الانتخابات في أكتوبر 2019، بنسبة 36% من مجموع المرشحين. وفازت سبع نساء من بين عشرين منتخباً لعضوية المجلس.

وأشارت السويدي، إلى أن دولة الإمارات شهدت كذلك، انتخاب الدكتورة أمل القبيسي، أول رئيسة للمجلس، وأول عربية تنتخب لرئاسة البرلمان في المنطقة، وكذلك إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي ترأسه طالبة.

وأكدت أن عضوات المجلس يحظين بدعم رئيس المجلس وأعضائه، بحصول المرأة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وترؤسها للجان الدائمة ولجان الصداقة البرلمانية ومجموعة الاتحادات.

وأشارت إلى أن العالم يشهد أحوالاً استثنائية بسبب جائحة «كورونا»، وألقت هذه الظاهرة بأعبائها الاجتماعية والاقتصادية على المرأة في مختلف بلدان العالم. مشيرة إلى أنه بحسب التقرير الصادر من الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مارس 2021، كان للجائحة الأثر الكبير في مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية التي نظمت خلال عام 2020، إما بسبب تأجيل بعض الانتخابات، أو بسبب عدم قدرة النساء في تنظيم حملاتهن، وضعف الموارد المالية. لافتة إلى أن التقرير انتهى بأن عام 2020، شهد ارتفاعاً محدوداً في مشاركة المرأة في البرلمان بنسبة 0.6% عن عام 2019، ليبلغ إجمالي مشاركتها 25.5% في العالم.