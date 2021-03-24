شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يلفّ الوطن.. والحكام ينعون الفقيد حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل فقد المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد، صدمة ألم وحزن عمّت أرجاء الوطن، لما كان للفقيد رحمه الله، من أثر طيّب كريم في خدمة هذا الوطن ومسيرة بنائه الحضارية، منذ دخل معترك الحياة السياسية، ضمن أسرة المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وقد نعت دواوين أصحاب السموّ الحكام ببالغ الحزن الفقيد الراحل.

فقد نعى ديوان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد، وفيما يأتي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح الأربعاء.

ويتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.

ونعى الفقيد ديوان صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وفي ما يأتي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعي ديوان حاكم عجمان، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام من يوم الأربعاء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقدم صاحب السموّ حاكم عجمان، بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وأنجال الفقيد وذويه وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الفقيد ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. وقال الديوان في بيان «لقد فقدت الإمارات أحد أبنائها البرره ورجلاً من رجالاتها المخلصين الذين نذروا حياتهم لوطنهم وأمتهم والإنسانية جمعاء».

وتقدم صاحب السموّ حاكم أم القيوين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وإلى أنجال الفقيد وذوية، وشعبنا الوفي. داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر إعلان الحداد في إمارة أم القيوين، لمدة عشرة أيام، وتنكيس الأعلام من الاربعاء 24 مارس، وتعطيل الدوائر المحلية لمدة ثلاثة أيام من الخميس 25 مارس، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الأحد 28 مارس.

ونعى الفقيد ديوان صاحب السموّ حاكم الفجيرة. وفيما يأتي نص البيان «بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية الأربعاء.

ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، والى أبناء الفقيد، وعموم آل مكتوم الكرام، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتقرر اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام في إمارة الفجيرة لمدة ثلاثة أيام من يوم الأربعاء.

ونعاه ديوان صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة. وفيما يأتي نص البيان «بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعمل الوطني والإنساني، قضاها في خدمة وطنه وأمته في مختلف المحافل الدولية.

ويتقدم صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل مكتوم الكرام، ولشعب دولة الإمارات بفقيد الوطن، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة، لمدة ثلاثة أيام من يوم الأربعاء.