شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي يقدم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية لعملائه في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم البنك العربي في الإمارات منظومة متقدمة من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها لعملائه من قطاع الأفراد في الدولة والتي تلبي احتياجاتهم المتعددة وتنسجم مع أسلوب حياتهم المتغير. حيث يأتي ذلك في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتوفير حلول مصرفية رقمية متكامله وسلسة لعملائه وفق أحدث المعايير وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية. وتشمل باقة الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك العربي لعملائه من قطاع الأفراد تقنية اللاتلامسية "Contactless" الجديدة باستخدام إسوار ة الدفع الذكي “BandPay” أو ملصق الدفع الذكي للهاتف المحمول ، مما يتيح للعملاء إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان وسرعة أكبر دون الحاجة لاستخدام بطاقة الدفع. حيث يوفر البنك الخدمة اللاتلامسية للصراف الآلي وذلك لإنجاز المعاملات البنكية التي يوفرها الصراف الآلي أو لإتمام عمليات الدفع عند نقاط البيع بكل سهولة وأمان. ويحرص البنك العربي على إضافة العديد من الصرافات الآلية في مواقع استراتيجية وحيوية في الدولة ، يستطيع من خلالها العملاء الاستفادة من العديد من الخدمات المحدّثة والتي تشمل خدمة الإيداع النقدي الفوري والسحب النقدي وغيرها العديد من الخدمات. ويأتي ذلك ضمن جهود البنك العربي المتواصلة لتعزيز انتشاره المصرفي ومراكز خدماته محلياً، وتوفير تواصل أفضل مع العملاء لمنحهم تجربة مصرفية رقمية ضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان.

ويوفر البنك العربي في الدولة من خلال فرعه في شارع الشيخ زايد - منطقة أم الشيف في إمارة دبي مركزاً للخدمة الذاتية يمكن عملائه من إنجاز العديد من الخدمات الرقمية على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع. حيث تشمل هذه الخدمات الصراف الآلي التفاعلي “ITM” الذي يتيح للعملاء التواصل المباشر مع أحد موظفي البنك بالصوت والصورة لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم، هذا بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم للعملاء العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والخدمات غير المالية بشكل ذاتي وفوري وبمنتهى السهولة والسرعة مما يوفر وقت وجهد العملاء.



وبإمكان عملاء البنك العربي إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان وذلك من خلال تطبيق "عربي موبايل" الذي يشكل إضافة نوعية إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية المرنة. هذا إلى جانب خدمة "عربي أون لاين" التي صممت خصيصاً لتمنح عملاء البنك المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية والتواصل مع حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان، فمن خلال هذه الخدمة يمكن لعملاء البنك العربي في الدولة إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم المصرفية اليومية ومنها تسديد الفواتير للعديد من الجهات محلياً. كما بإمكان عملاء البنك العربي المغتربين والمقيمين في الإمارات تسديد فواتيرهم عبر خدمة "إي-فواتيركم" في الاردن، وخدمة "PayPal" في فلسطين وخدمة "فوري" في مصر . كذلك توفر خدمة "عربي أون لاين" أسعار صرف تفضيلية للحوالات الخارجية التي تتم من خلالها، وإمكانية تسديد مستحقات البطاقات الائتمانية للبنك العربي وايضا البطاقات الصادرة من البنوك الأخرى في الإمارات. كذلك تمكن خدمة "عربي أون لاين" عملاء البنك من الاطلاع على كشوفات حساباتهم لدى البنك الكترونياً، بالإضافة الى امكانية الحصول على كشوفات حساباتهم لدى البنوك الأخرى في الدولة عبر المنصة المخصصة لذلك من قبل مصرف الامارات المركزي.

