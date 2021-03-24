شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 10722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.28% ليصل إلى مستوى 1986 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 12999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4120 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 2826 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 1317 نقطة.

في سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 25 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2 مليون سهم، 787.6 ألف سهم، 204.5 ألف سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 15 ألف سهم.

وأعلنت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%، كما اشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

قال المهندس شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل في استكمال المشروعات الاستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة وشراء حصص الأقلية في الشركات التابعة لها، إذ سيتم استثمار حوالي 80 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتنمية عدد من الآبار المنتجة بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، ومبلغ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة التوليدية لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على الدراسة المقدمة في أكتوبر 2020 والخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية والتي أوضحت أن القيمة العادلة للسهم 337.8 جنيه، وحيث أن الشركة تسلمت تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة أمس، وأظهر التقرير وجود خطأ في التجميع بالدراسة المقدمة لتصبح القيمة العادلة للسهم 334.19 جنيه بدلًا من 337.8 جنيه.