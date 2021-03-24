شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.67 جنيه للشراء، و18.79جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.54 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.54 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه.

18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.81 جنيه.

18.71 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك البركة18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.53 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.59 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.60 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.