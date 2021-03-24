شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية: كوت ديفوار تاسع أهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تميم الضوى المدير التسويقى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى كوت ديفوار خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بلغت 16 مليون دولار، وهى أرقام متواضعة حتى الآن وتمثل المركز التاسع لأهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر، كما تمثل رقم 47 فى قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية فى 2020 .

وأضاف الضوى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول الفرص التصديرية إلى كوت ديفوار عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، إن أهم السلع التى نصدرها إلى كوت ديفوار هى 7 أو 8 سلع وهى مركزات صناعة الكولا والمشروبات الغازية بقيمة 11.2 مليون دولار، والسكر 1.4 مليون دولار، والبصل المجفف 1.2 مليون دولار، ومصنعات الدواجن 400 ألف دولار، والأغذية المحضرة للحيوان 320 ألف دولار، بالإضافة إلى البسكويت ومصنعات الحبوب 320 ألف دولار، والتبغ ومصنعاته 220 ألف دولار، المكرونة 180 ألف دولار.

وتابع، إن هذة الأرقام تعتبر متواضعة بسبب عدم وجود أى إتفاقية تجارية حالية بين مصر وكوت ديفوار ونحن حاليا فى إطار صياغة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى ستغطى كامل القارة الأفريقية والتى تتيح لمصر تعظيم الصادرات والتبادل التجارى خلال الفترة القادمة .

وفيما يتعلق بأهم السلع التى تستوردها الكوت ديفوار من الصناعات الغذائية التى لها بديل فى هيكل الصادرات المصرية قال الضوى، فى 2019 بلغت حوالى 240 مليون دولار ومنها اللبن والقشطة 44 مليون دولار، والصناعات الغذائية المتنوعة 18 مليون دولار، السكر 17 مليون دولار، الطماطم 17 مليون دولار، والملح 16، والخبز والمعجنات 15 مليون دولار، بالإضافة إلى الخمائر 14 مليون دولار، الزبدة 7 مليون دولار، والأجبان 7 ملايين دولار، والشيكولاتة 6 مليون دولار، ولفت إلى أن عدد الشركات المصرية التى صدرت إلى الكوت ديفوار فى 2019 بلغت 23 شركة مصرية .