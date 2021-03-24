شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الفاصوليا تعد هي الأكثر بالسوق يتراوح سعر الكيلو بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطس لتتراوح بين 1-2 جنيه للكيلوأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.
وأضاف الفيومي إن أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو.