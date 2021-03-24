الاقتصاد

تراجع التضخم فى بريطانيا على خلاف التوقعات فى فبراير

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم فى بريطانيا على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر شباط/فبراير مرتفعا بنسبة 0.4% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7%. 

 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 0.9% ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، أسوأ من السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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