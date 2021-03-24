شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم فى بريطانيا على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر شباط/فبراير مرتفعا بنسبة 0.4% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.8%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 0.9% ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، أسوأ من السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.