شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 24-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 58.00، مما يدعم التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 54.83، والذي يمثّل مستوى 38.2% فيبوناتشي للارتفاع من 33.61 إلى 67.95.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 59.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط