شكرا لقرائتكم خبر عن أوسلو تحظر بيع شركة تابعة لـ«رولز رويس» إلى روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت النروج أنها ستحظر بيع شركة نرويجية لصناعة محركات بواخر تابعة لـ«رولز رويس» البريطانية إلى روسيا بسبب مخاوف من وضع موسكو يدها على تكنولوجيا حساسة.

وكانت الدولة الاسكندنافية العضو في حلف شمال الاطلسي طلبت من «رولز رويس» قبل أسبوعين تعليق عملية بيع شركة «بيرجن أنجينز» في حين تجري تدقيقاً في تأثير الصفقة على أمنها القومي.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجية مونيكا مايلاند الثلاثاء «لدينا الآن معلومات كافية تجعلنا نستنتج أنه من الضروري للغاية منع بيع الشركة إلى شركة أخرى تسيطر عليها دولة لا يوجد تعاون بينها وبيننا في مجال الأمن».

وأوضحت الحكومة النرويجية في بيان أن «التكنولوجيا التي تستخدمها بيرجن أنجينز والمحركات التي تصنعها قد تكون ذات أهمية كبرى من الناحية العسكرية لروسيا».

وأضافت أن الصفقة «ستعزز القدرات العسكرية لروسيا بطريقة تتعارض بوضوح مع المصالح العليا لسياسة النرويج الأمنية».

وتقوم شركة «بيرجن أنجينز» التي يعمل فيها 950 شخصاً واستحوذت عليها «رولز رويس» عام 1999، بصيانة محركات أسطول البحرية النرويجي، وبلغت مبيعاتها 312 مليون دولار عام 2019.

وكانت السفارة الروسية في أوسلو انتقدت في 9 آذار/مارس الماضي «الاشارات العدائية ضد روسيا» بعد تعليق عملية البيع مؤقتاً.

والمشتري المحتمل هو مجموعة «تي ام اتش» الخاصة في روسيا التي تعمل في صناعة عربات القطارات وكل ما يتعلق بالسكك الحديد وتشغّل نحو 100 ألف شخص في 235 موقعا في العالم.

وأعربت المجموعة الروسية الثلاثاء عن «خيبة أمل شديدة»، مشيرة إلى أنها كانت على استعداد لإيجاد حلول تضمن عقود الشركة مع البحرية النرويجية والرقابة النرويجية على الصادرات.

وبيع «بيرجن أنجينز» مقابل 150 مليون يورور هو جزء من مخطط كشفت عنه «رولز رويس» في آب/أغسطس الماضي لبيع أصول بقيمة ملياري جنيه (2,8 مليار دولار) بهدف تعزيز مالية الشركة، وقد أكدت الثلاثاء التزامها بهذا المخطط.

(أ.ف.ب)