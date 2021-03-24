شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «ألهمني بقراءتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مبادرة «ألهمني بقراءتك» ضمن شهر القراءة، بهدف تعزيز وترسيخ القراءة لدى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأفراد المجتمع، ونقل وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات بشتى الطرق وأسهلها.

وأكد العميد الدكتور جمال محمد النقبي رئيس لجنة الأدباء والقراءة أهمية القراءة والمعرفة في إثراء فكر الإنسان ونمط حياته ورفع معنوياته والوعي بمواجهة التحديات والصعاب في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة.

وتتضمن المبادرة تصميم استمارة تحتوي عنوان الكتاب وملخص مبسط عنه وكتب مقترحة للقراءة وعدد الكتب المقروءة خلال العام ووسيلة القراءة وزيارات المكتبة وتجربة التأليف ومجال الاهتمام بالقراءة وكتاب غير حياتك.