شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فقدنا أحد رجالات الإمارات المخلصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفقيد الشيخ حمدان بن راشد.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق.. رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل.. داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.