شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأعمال المصرى – الكرواتى يبدأ أعماله الأربعاء المقبل بحضور وزراء خارجية البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية منتدى الأعمال المصرى -الكرواتي الأربعاء المقبل لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية و الاستثمارية المشتركة وذلك بحضور وزراء خارجية البلدين، صرح بذلك المهندس ابراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد وقال إن منتدى الأعمال المشترك سيتم تنظيمه بعد توقف استمر منذ عام 2010 ومن المتوقع أن ينال زخما سياسيا واقتصاديا حيث يعقد علي هامش زيارة جوردان رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي والوفد الاقتصادي المرافق له وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات.

وأوضح العربي أنه من المقرر أن يشارك بنك الاعمار والتنمية الكرواتى في المنتدى هذا العام لتقديم الدعم التمويلي لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المتخصصين في قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط انتاج الصناعات الكيميائية والغذائية والدوائية.

وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية مشيرا إلى كافة الأعمال التنسيقية لبدء المنتدى قد تمت بالتعاون مع الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية وتوميسلاف بوشنياك السفير الكرواتي بالقاهرة واللذان شاركا فى اللقاءات التحضيرية للمنتدى .

وأوضح العربى أن الهدف من تلك الفعاليات هو تنمية التبادل التجارى من خلال تنويع المزيج السلعي واستغلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى، وجذب الاستثمارات الكرواتية خاصة فى التصنيع من أجل التصدير إلى أفريقيا والدول العربية والبنية التحتية والغاز والبترول والتعدين.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بان المنتدى المزمع انعقاده الأسبوع المقبل يعد الجولة الثانية للقاءات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بعد انعقاد جولته الأولي فى عام 2010 بحضور دولة يادرانكا كوسور رئيس وزراء كرواتيا، ومن المقرر أن يركز منتدي الأعمال على التعاون والاستثمار المشترك فى قطاعات التجارة والصناعة والبنية والبترول والغاز، والتصنيع المشترك بغرض اعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوروبي وامريكا الجنوبية.

وأشار عز إلى أن المنتدى بعد كلمات وزراء الخارجية ورؤساء الاتحادات سيعرض فرص التعاون المشتركة ويليه لقاءات ثنائية بين الشركات الكرواتية ونظيراتها المصرية بهدف خلق تحالفات تجارية واستثمارية.