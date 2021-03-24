شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.16 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.06 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.