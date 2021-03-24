شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: يمكن الآن شراء سيارات شركة تسلا باستخدام البتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا اليوم الأربعاء، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.