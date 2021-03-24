شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بين 764 و766 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 شبه استقرار في سعر المعدن الأصفر بالسوق المحلي، ليظل عند متوسط سعر 764 إلى 766 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار الذهب 21 يسجل 764 إلى 766 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 654 إلى 656 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 872 إلى 874 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6104 إلى 6120 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1726 إلى 1728 دولار.



سعر الذهب في مصر يتغير بشكل مستمر في تعاملات اليوم، وذلك مع تغير سعر أونصة الذهب العالمي، وهي تشهد حالياً تغيرات كبيرة في سعر التداول الفوري، وتتحرك في متوسطات 1725 إلى 1730 دولار.

الذهب فقد جزءا كبيرا من سعره آخر 24 ساعة، مع انتعاشة في الدولار الأمريكى وارتفاعه لمستويات هي الأعلى من أسبوعين، وهذا أثر على التداول للمعدن الأصفر عالميًا، لأن ارتفاع الدولار يؤثر على تكلفة حيازة الذهب ومن ثم تأثر أسعاره بصورة مستمرة.