الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان الكريم شهد سوق الدواجن استقرارا فى الأسعار اليوم الأربعاء 24-3-2021  وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وقال محمود محمد عيسى- صاحب محل ليع الدواجن- إن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر جيدة، بفضل زيادة المعروض، وأضاف إن السعر للمستهلك يتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بالنسبة للدواجن المزارع، وذلك بحسب المنطقة. 

 

وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 

 

وأضاف محمد  أن سعر البيض يتراوح بين 39-42  جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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