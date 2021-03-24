شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يرتفع 3 قروش.. ويسجل 15.69جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بمقدار "3 قروش" ليسجل فى البنك الأهلى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.71 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.

15.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.71 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

15.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.71 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.