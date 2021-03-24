شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"الفنادق الكويتية" توقع عقد إدارة فندق بمدينة شرم الشيخ المصرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات، التابعة لمجموعة الفنادق الكويتية، عقد إدارة فندق سفير شلالات شرم الشيخ بمدينة البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن العقد لمدة 10 سنوات، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة عن مدة التعاقد مبلغ 2.5 مليون دينار ما يعادل 8.3 مليون دولار.

وتوقعت الشركة في البيان، أن يظهر الأثر المالي لهذا التعاقد في البيانات المالية المجمعة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري لشركة الفنادق الكويتية.

وكانت خسائر "الفنادق" ارتفعت 46.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي؛ لتصل إلى 88.32 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 60.34 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2019.