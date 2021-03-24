الاقتصاد

شركة "الحسن غازي إبراهيم شاكر" تتطلع للتوسع بسوق السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، أن بين الأنشطة الأكثر توسعاً للشركة، في المرحلة المقبلة، سيكون قطاع التكييف والتبريد للمنازل والشركات، مع مشاريع الإسكان والمشاريع الكبرى في السعودية.

وقال إن الشركة أضافت علامتين تجاريتين لمحفظتها من الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد التام على استحواذ على علامات تجارية تضيف قيمة لمحفظة الشركة، وللمستهلك في السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة تحولت إلى الربحية خلال 2020، مع تنفيذها برنامج التحول الاستراتيجي في جميع أركان الشركة والتركيز على تقليل التكاليف وتطوير إ دارة مبيعات أكثر كفاءة وتحسين البينة التحتية للأعمال.

واعتبر أن هذه الإجراءات انعكست في نمو الإيرادات أكثر من 5% وزيادة هوامش الربحية 24% وصعود الإيرادات ارتفعت فوق 7%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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